2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) grup maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yı 4-1 mağlup etti.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde, A Grubu'nda bir maç oynandı.
St Mary's Stadı'ndaki karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Norveç, 10. dakikada Blakstad, 13. dakikada Maanum, 31. dakikada penaltıdan Graham Hansen ve 54. dakikada Reiten'in golleriyle 4-1 kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek golünü, 49. dakikada Nelson kaydetti.
Grupta ilk maçların ardından 3 puanlı Norveç, averaj farkıyla İngiltere'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Turnuvanın açılış maçında İngiltere, Avusturya'yı tek golle mağlup etmişti.
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