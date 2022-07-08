2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

08.07.2022 00:04
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) grup maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yı 4-1 mağlup etti.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) grup maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yı 4-1 mağlup etti.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde, A Grubu'nda bir maç oynandı.

St Mary's Stadı'ndaki karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Norveç, 10. dakikada Blakstad, 13. dakikada Maanum, 31. dakikada penaltıdan Graham Hansen ve 54. dakikada Reiten'in golleriyle 4-1 kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek golünü, 49. dakikada Nelson kaydetti.

Grupta ilk maçların ardından 3 puanlı Norveç, averaj farkıyla İngiltere'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Turnuvanın açılış maçında İngiltere, Avusturya'yı tek golle mağlup etmişti.

YORUMLAR
500
Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta
Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, England, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:42 Putin'den olası bir askeri hamleye karşı Batı'ya uyarı: Bırakın denesinler
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 00:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement