Dünya Kupası'nda İran, Galler'i uzatmada bulduğu gollerle devirdi

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İran, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

SON DAKİKALARDA COŞTULAR

Karşılaşmada topun hakimi Galler olurken, İran Milli Takımı ise rakip kalede daha çok pozisyon üretti. Mücadelenin 87. dakikasında Galler kalecisi Hennessey, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran İran, 90+8. dakikada Cheshmi ve 90+11. dakikada Rezaelan'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

İRAN SİFTAH YAPTI

Bu sonuçla 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İran puanını 3'e yükselterek maç fazlasıyla grupta 2. oldu. Galler ise 1 puanda kalarak 3. sıraya yerleşti.