Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti - Son Dakika
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Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti

26.11.2022 18:37

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu. Puanını 4'e yükseltip maç fazlasıyla liderliğe oturan Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösterdi.

Polonya ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonya 2-0 kazandı.

LEWANDOWSKİ İLKİ YAŞADI

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde Suudi Arabistan oldukça etkili bir oyun sergilerken, sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri ise 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski kaydetti. Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Suudi Arabistan karşısında fileleri havalandırarak, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol attı.

POLONYA ZİRVEDE

Bu sonuçla 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, maç fazlasıyla puanını 4'e çıkararak liderliğe oturdu. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

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Son Dakika Spor Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti - Son Dakika
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