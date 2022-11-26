Mbappe'nin attığı gollerle Danimarka'yı deviren Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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Fransa ile Danimarka, 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 2-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

MBAPPE ATTI, CHRISTENSEN CEVAP VERDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fransa ilk yarıda Danimarka'yı kendi yarı alanına mahkum etti ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Horozlar, 61. dakikada Mbappe ile üstünlüğü yakalarken bu andan itibaren Danimarka vites yükseltti. Vikingler, 68. dakikada Christensen'in golüyle maça dengeyi getirdi.

FRANSA, SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Kısa süreli şok yaşayan Fransa özellikle yan toplarla Danimarka kalesini adeta abluka altına aldı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, skoru 2-1'e getiren golü attı ve ülkesine galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen ilk takım oldu.