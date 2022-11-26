Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti - Son Dakika
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Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti

26.11.2022 21:59

Kylian Mbappe, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa'nın Danimarka'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez ağları havalandırarak Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Fransız yıldız, Pele ile birlikte 24 yaşına basmadan önce en fazla gol atan futbolcu oldu.

Fransa ile Danimarka, 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 2-1 kazanırken, Kylian Mbappe ise tarihe geçti.

FRANSA TURU GARANTİLEDİ

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 61 ve 86. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Danimarka'nın tek golü ise 68. dakikada Christensen'den geldi. Bu sonuçla Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Bunu sadece Pele başarabilmişti! Mbappe daha 24 olmadan Dünya Kupası tarihine geçti

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada iki gol atan Mbappe ise Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda 7 golle, Pele ile birlikte 24 yaşına basmadan önce en fazla gol atan futbolcu oldu.

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Son Dakika Spor Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti - Son Dakika
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