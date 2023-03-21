Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın

Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2022 Dünya Kupası'nda oynattığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Herve Renard, beklenmedik adres değişikliğinin eşiğinde.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Hervé Renard, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçebilir. Renard, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'i devirerek tüm ilgiyi üzerine çekmişti.
2019'da Suudi Arabistan'ın başına geçen Herve Renard, takımın başında çıktığı 40 maçta 1.70'lik puan ortalaması tutturdu.
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