Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın

21.03.2023 10:18

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i sürpriz şekilde mağlup etmeyi başaran Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Herve Renard, kulüp değiştiriyor. Deneyimli çalıştırıcının, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçmeye çok yakın olduğu biliniyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2022 Dünya Kupası'nda oynattığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Herve Renard, beklenmedik adres değişikliğinin eşiğinde.

KADIN FUTBOLUNDA HOCALIK YAPACAK

RMC Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Hervé Renard, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçebilir. Renard, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'i devirerek tüm ilgiyi üzerine çekmişti.

1.70'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

2019'da Suudi Arabistan'ın başına geçen Herve Renard, takımın başında çıktığı 40 maçta 1.70'lik puan ortalaması tutturdu.

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Suudi Arabistan, Hervé Renard, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın - Son Dakika


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