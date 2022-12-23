Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı

23.12.2022 14:25

2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynanacak grup maçından önce teknik direktör Rigobert Song ile tartışma yaşayan Kamerun kalecisi Andre Onana, kampı terk etmişti. Inter forması giyen 26 yaşındaki eldiven, yaşanan gelişmelerin ardından Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song ile antrenmanda tartışan kaleci Andre Onana, Afrika temsilcisinin Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. 26 yaşındaki kaleci yaşananlar sonrası sürpriz bir karar aldı.

ONANA, MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacakları Sırbistan maçından hemen önce Kamerun Milli Takımı'nın kalecisi Onana kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Rigobert Song ile tartıştığı için kamptan gönderilen 26 yaşındaki eldiven, milli takımı bıraktığını açıkladı.

KALESİNİ TERK ETTİĞİ İÇİN UYARILDI

Dış basında çıkan haberlere göre, kalesini sık sık terk eden ve stoper gibi oyun kurmaya çalışan Onana, Sırbistan maçı öncesi Rigobert Song tarafından bu alışkanlığını yapmaması konusunda uyarıldı. Ancak 26 yaşındaki kaleci hocasının direktiflerini yok sayarak, kalesini terk etmeye devam edince ikili arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Onana, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı ve kamptan gönderildi.

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Kamerunlu kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı Kamerunlu kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı

Rigobert Song, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı - Son Dakika
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