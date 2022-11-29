Futbol sevdalısı adam, ameliyat masasında Dünya Kupası'nı izledi - Son Dakika
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Futbol sevdalısı adam, ameliyat masasında Dünya Kupası'nı izledi

29.11.2022 14:38
Futbol sevdalısı adam, ameliyat masasında Dünya Kupası'nı izledi

2022 Dünya Kupası büyük heyecana sahne oluyor. Polonya'da bir hasta ameliyat olacağı sırada maç izlemek istediğini söyleyince hastane yetkilileri de ameliyathaneye televizyon getirdi. Yaşanan bu olaydan sonra hastane, "Hastalarımız gerçekten hizmet alıyor" notuyla bir paylaşımda bulundu. O paylaşım sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Polonya'da bir hasta ameliyat sırasında Dünya Kupası izlemek istediğini söyleyince ameliyathaneye televizyon getirildi. Hasta ameliyat olduğu süre boyunca ekrandan maçı takip etti. Kısa sürede yayılan bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

HEM AMELİYAT OLDU HEM MAÇINI İZLEDİ

2022 Dünya Kupası, Katar'da devam ederken Polonya'dan ilginç bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Ameliyat olan futbol aşığı, ameliyat sırasında Galler- İran maçını izlemek istediğini belirtti. Lokal anestezi yapılan hasta, doktorların ameliyat yaptığı sırada maçı televizyondan izledi.

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HASTANE PAYLAŞIM YAPTI

Hastane sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Hastalarımız gerçekten hizmet alıyor' notunu paylaşırken, spinal anestezi altındaki tüm beyler çok memnun ifadeleri de yer aldı.

ÖRNEKLERİ ARTMAYA BAŞLADI

Ameliyatın fotoğrafı paylaşıldıktan sonra bir de diş hekimliğinden Dünya Kupası hizmeti geldi! Polonya'nın Gliwice şehrinde bir diş hekimliği, Polonya-Meksika maçı oynandığı sırada hastası üzerinde işlem yaparken televizyondan yayın hizmeti verdi.

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