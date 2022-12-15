Dünya Kupası'nda 64 yıldır yapılamayanı başardı! Faslı futbolcular neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda 64 yıldır yapılamayanı başardı! Faslı futbolcular neye uğradığını şaşırdı

15.12.2022 09:21
Dünya Kupası'nda 64 yıldır yapılamayanı başardı! Faslı futbolcular neye uğradığını şaşırdı

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fas'ı eleyen Fransa'da Theo Hernandez, henüz maç başladıktan 4 dakika 39 saniye sonra fileleri havalandırarak 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü attı.

Fas ile Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanarak Fas'ı turnuvanın dışına iten Fransa'da yıldız futbolcu Theo Hernandez attığı gol ile yıllar sonra bir ilki başardı.

DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA-ARJANTİN FİNALİ

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani kaydetti. Fas'ı eleyen Fransa, Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale kalarak Arjantin'in rakibi oldu.

HERNANDEZ'DEN BÜYÜK BAŞARI

Opta'nın haberine göre,Theo Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi. En hızlı gol ise 2. dakikada fileleri sarsan Brezilyalı Vava'ya ait.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda 64 yıldır yapılamayanı başardı! Faslı futbolcular neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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