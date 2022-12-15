Dünya Kupası'nda 64 yıldır yapılamayanı başardı! Faslı futbolcular neye uğradığını şaşırdı

Fas ile Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanarak Fas'ı turnuvanın dışına iten Fransa'da yıldız futbolcu Theo Hernandez attığı gol ile yıllar sonra bir ilki başardı.
Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani kaydetti. Fas'ı eleyen Fransa, Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale kalarak Arjantin'in rakibi oldu.
Opta'nın haberine göre,Theo Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi. En hızlı gol ise 2. dakikada fileleri sarsan Brezilyalı Vava'ya ait.
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