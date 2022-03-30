2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

30.03.2022 09:45

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Tunus, kendi evinde 0-0 kalarak Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Maç sonrası Tunuslular Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

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2022 FIFA Dünya Kupası, Afrika, Milli, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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