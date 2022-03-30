2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika

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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Tunus, kendi evinde 0-0 kalarak Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Maç sonrası Tunuslular Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.