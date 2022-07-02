2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

02.07.2022 22:45
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bugün 3 maç daha tamamlandı.

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bugün 3 maç daha tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, saat 13.00'de Kazakistan ve İzlanda milli takımları karşı karşıya geldi. Kazakistan, 2. ve 3. periyotta bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Saat 16.30'da da Letonya ve Avustralya milli takımları buz pistinde kozlarını paylaştı. İlk periyot karşılıklı gollerle 1-1 biten maçta Letonya, 3. periyotta bulduğu bir golle daha rakibi Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Günün son maçı ise saat 20.00'de İspanya ve Hollanda arasında gerçekleşti. İlk iki periyodu golsüz geçen karşılaşmada İspanya, son periyotta bulduğu gollerle rakibini 4-0'lık skorla yendi.

Türkiye, Letonya ile karşılaşacak

Organizasyona yarın saat 13.00'te başlayacak Meksika ve Kazakistan maçıyla devam edilecek.

Şu ana kadar oynadığı maçlarda bir galibiyet alıp, 2 kez kaybeden Türkiye, saat 16.30'da Letonya ile karşılaşacak. Günün son maçında ise Büyük Britanya ve Hollanda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Letonya, Saat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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