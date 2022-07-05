2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

05.07.2022 16:58
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam eden şampiyonada milli takım, 5-6'ıncılık maçında Letonya ile karşılaştı.

Letonya; Linda Rulle (2), Sarlote Stale, Ksenija Kezika ve Evelina Kolite'nin golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Sidre Özer kaydetti.

Öte yandan, 7-8'incilik mücadelesinde ise Meksika, Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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