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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

09.02.2022 17:25
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 5. gününde Alp disiplini, snowboard, serbest stil kayak, kuzey kombine, kısa mesafe sürat pateni ve kızakta madalya mücadelesi yaşandı.

Alp disiplini kadınlar slalomda Slovak Petra Vlhova, 1 dakika 44.98 saniyeyle altın, Avusturyalı Katharina Liensberger gümüş, İsviçreli Wendy Holdener bronz madalyaya ulaştı. Vlhova, ülkesine bu disiplindeki ilk olimpiyat altınını getirdi.

Kadınlar snowboard krosta 6 dünya şampiyonluğuna sahip ABD'li Lindsey Jacobellis, ilk olimpiyat altın madalyasını elde etti. Fransız Chloe Trespeuch gümüş, Kanadalı Meryeta Odine bronz madalya aldı.

Erkekler serbest stil kayak big air finalinde Norveçli Birk Ruud, 187.75 puanla altın, ABD'li Colby Stevenson gümüş, İsveçli Henrik Harlaut bronz madalyaya uzandı.

Kayakla atlama ve kayaklı koşudan oluşan kuzey kombinenin bireysel normal tepe 10 kilometre yarışında Alman Vinzenz Geiger, 25.07.7'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli Joergen Graabak gümüş, Avusturyalı Lukas Greiderer bronz madalya elde etti.

Kısa mesafe sürat pateni erkekler bin 500 metrede Güney Koreli Hwang Dae-heon 2.09.219'luk süresiyle altın, Kanadalı Steven Dubois gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Semen Elistratov bronz madalya kazandı.

Kızak branşında ise çiftler müsabakasını 1.56.554'lük zamanıyla kazanan Alman ikili Tobias Wendl-Tobias Arlt, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu. Alman Sascha Benecken-Toni Eggert ikilisi gümüş, Avusturyalı Lorenz Koller-Thomas Steu çifti bronz madalyayı boynuna taktı.

Almanya, madalya sıralamasında zirveye yükseldi

Oyunların 5. günü sonunda 5 altın, 3 gümüş madalyası bulunan Almanya, zirveye yükseldi.

Genel klasmanda 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyalı Norveç ikinci, 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyaya sahip İsveç üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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