Üye Girişi
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

11.02.2022 17:46
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 7. gününde, Alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, snowboard, sürat pateni ve skeletonda madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini kadınlar Süper-G yarışında İsviçreli Lara Gut-Behrami, 1.13.51'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturyalı Mirjam Puchner ikinciliği, bir başka İsviçreli sporcu Michelle Gisin üçüncülüğü elde etti.

Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte Norveçli Marte Olsbu Roeiseland, 20.44.3'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsveçli Elvira Oeberg ikinci, İtalyan Dorothea Wierer üçüncü sırayı aldı.

Kayaklı koşu erkekler 15 kilometre klasikte Finli Iivo Niskanen, 37.54.8'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Bolshunov ikinciliği, Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo üçüncülüğü elde etti.

Sürat pateni kısa mesafe kadınlar bin metrede Hollandalı Suzanne Schulting, 1.28.391 ile altın madalyaya uzandı. Güney Koreli Minjeong Choi en iyi ikinci, Belçikalı Hanne Desmet üçüncü zamana imza attı.

Skeleton erkeklerde Alman Christopher Grotheer, 4.01.01'lik derecesiyle podyumun ilk basamağına çıktı. Grotheer'in vatandaşı Axel Jungk gümüş, Çinli Wengang Yan bronz madalya kazandı.

Erkekler snowboard halfpipe yarışında, Japon Ayumu Hirano 96 puanla podyumun zirvesine çıktı. Avustralyalı James Scotty ikinci, İsviçreli Jan Scherrer üçüncü oldu.

Sürat pateni erkekler 10 bin metrede İsveçli Nils van der Poel, 12.30.74'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Hollandalı Patrick Roest gümüş, İtalyan Davide Ghiotto bronz madalya aldı.

Almanya, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 7. günü sonunda 7 altın, 4 gümüş madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyalı Norveç ikinci, 5 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyaya sahip Hollanda üçüncü sırada yer aldı.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Altın Madalya, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:43 Gülben Ergen itiraz edip engelledi! Erhan Çelik'in beraat kararı rafa kaldırıldı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement