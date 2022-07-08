2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri

08.07.2022 21:00
2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımları'nın mücadele ettiği 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da devam ediyor.

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımları'nın mücadele ettiği 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Prag'da bugün oynanan ilk maçta A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, Slovakya'yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, ikinci maçında da Romanya'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Kadın milliler dün oynadığı Hırvatistan ve Polonya maçlarını ise 2-0'lık skorlarla kaybetmişti.

Grup maçlarını üçüncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, klasman sıralama maçı oynayacak.

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı 3 maçı kazandı

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı da bugün oynadığı ilk maçta İsveç'i 2-1 mağlup etti. Erkek milliler, ikinci maçında ise Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı, dün oynadığı Polonya ve Çekya maçlarını da 2-1'lik skorlar ile kazanmıştı.

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı, gruptaki son maçında yarın saat 16.15'te Romanya ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı final maçları oynayacak.

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Kaynak: AA

Romanya, Spor, Son Dakika

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