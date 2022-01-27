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Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı - Son Dakika

Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı

27.01.2022 16:09
Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı

Golf Milli Takımı Aday Kadro Kış Kampı, Antalya'da 22 sporcunun katılımıyla başladı.

Golf Milli Takımı Aday Kadro Kış Kampı, Antalya'da 22 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde sportif direktör ve başantrnenör Erol Şimşek yönetimindeki kamp kadrosunda şu isimlerin bulunduğu belirtildi:

Sude Bay, Petek Peker, Ilgın Zeynep Denizci, Zeynep Sualp, İrem Demir, Ayşe Demir, Deniz Kaya, Deniz Sapmaz, Almina Erdoğan, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Kadirhan Yener, Bayram Bahri Kara, Berk Çelik, Cem Başpınar, Görkem Karakartal, Berkay Ayyıldız, Arjin Yalçınkaya, Fırat Genelioğlu, Can Marko Özdemir, Hasan Şekeroğlu ve Mert Karabıyık.???????

Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı
Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı
Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı

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Milli Takım, Milli, Golf, Tgf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli golfçülerin Belek'teki kış kampı başladı - Son Dakika
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