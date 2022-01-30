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Büyük Satranç Şöleni sona erdi - Son Dakika

Büyük Satranç Şöleni sona erdi

30.01.2022 11:49
Büyük Satranç Şöleni sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 6 bini aşkın katılımcıyla düzenlenen Büyük Satranç Şöleni Antalya'da sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 6 bini aşkın katılımcıyla düzenlenen Büyük Satranç Şöleni Antalya'da sona erdi.

Avrupa'nın en çok katılımlı ve Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan "Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları"nda 24 kategoride 7 ve 18 yaş aralığında sporcular bir hafta boyunca mücadele etti. Şampiyonada derece elde eden 220 sporcu milli takım havuzuna girerken, dünya ve Avrupa yaş grupları gibi bir çok uluslararası turnuvada TSF'nin imkanlarıyla Türkiye'yi milli forma altında temsil edecekler. Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen Büyük Satranç Şöleni'nin ardından düzenlenen ödül törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, TSF Yönetim Kurulu üyeleri, sporcular, veliler, antrenörler, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜLKIZ TULAY: İLKLERİN FEDERASYONU OLDUK Pandemi döneminin zorluklarına rağmen 6 bini aşkın katılımcının olduğu dev bir organizasyonda hiçbir sağlık problemi yaşanmadığının altını çizen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "TSF olarak her zaman ilklerin Federasyonu olduk. 6 ay içerisinde böyle büyük bir organizasyonu iki defa gerçekleştirmenin başarısını gösterdik. Büyük Satranç Ailemize 23 sene önce veli olarak giren ve neredeyse satranç sporunun her kademesinde görev yapan bir federasyon başkanı olarak heyecanınızı biliyor, hayallerinizi paylaşıyorum. Çocuklarımız şampiyonada ne sonuç almış olurlarsa olsunlar kazanan onlar oldu. Onlar; bu muhteşem atmosferde yer almaktan büyük mutluluk duydular. Bugünkü kazanımlarıyla hayatta daha başarılı ve daha mutlu olacaklar. Şampiyona boyunca her tur öncesi, velilerimizi dinlemeye, geleceğin büyük ustaları ile bir araya gelmeye özen gösterdim. Yıllardır bizimle birlikte olan sporcularımızla, satranç yolculuğunda ilk adımları atan sporcularımızın; gözlerinde aynı mutluluğu gördüm, aynı heyecanı tattım. Sporcularımızda bu arzu, bu istek oldukça, bizler daha da çok çalışacağız, Türk satrancını ülkemizde ve tüm dünyada zirveye taşımaya devam edeceğiz. Değerli ekibimiz aylar süren ve her türlü hassasiyetin düşünüldüğü özenli bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kafilelerin otel konaklamalarına, salonlarımızın düzeninden veli toplanma alanlarına kadar her şey en ince ayrıntısıyla düşünüldü. Federasyonumuz yine organizasyon kalitesiyle adından söz ettirdi, Türk satrancı yine en zoru başardı. Bu spor şöleninde bizlere destek olan ve satranç sporumuzun gelişiminde büyük katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, değerli sponsorlarımıza teşekkür ederim" dedi.


Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
Büyük Satranç Şöleni sona erdi
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Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye, Antalya, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyük Satranç Şöleni sona erdi - Son Dakika Spor


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