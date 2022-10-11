2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak - Son Dakika
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2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

11.10.2022 10:10
2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31.'si düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.

Startı 15 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Royal Teos önünden verilecek yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.

Organizasyon Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Shell, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak - Son Dakika
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