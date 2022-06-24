2022 yılının ilk yarısında milli sporculardan 2232 madalya! - Son Dakika
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2022 yılının ilk yarısında milli sporculardan 2232 madalya!

24.06.2022 20:05
2022 yılının ilk yarısında milli sporculardan 2232 madalya!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılımın ilk altı ayında spor müsabakalarında toplamda 2232 madalya kazandıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılımın ilk altı ayında spor müsabakalarında toplamda 2232 madalya kazandıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının ilk altı ayında milli sporcuların elde ettikleri başarılar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, 2022 yılın ilk yarısında 34 farklı branşta, milli sporcuların 621 altın, 695 gümüş ve 916 bronz madalya kazandığını söyledi. Gelen 2232 madalya hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bu başarıların arkasında çok planlı bir çalışma var. Sistemimizi 4 ana eksen üzerine inşa ettik. Nasıl mı? Yeteneği erken keşfediyoruz. Yeteneği doğru yönlendiriyoruz. Yeteneği geliştirecek tesis ve bilimsel yaklaşımı hazırlıyoruz. Performans takibini yapıyoruz. Amacımız, sporu hayatının değişmez parçası yapmış bir Türkiye. 3. sınıfta yetenek taramasıyla ilk verileri topluyoruz. Elit seviye için sporcularımızı SEM ve TOHM'lara yönlendiriyoruz. Spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırarak Milli Sporcu Bursu'nu devreye alıyoruz. Sporcularımız kadar ailelerini de sürecin doğru bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörlerimizle kocaman bir aileyiz. Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti. Sistem doğru çalışıyor, başarılar geliyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 yılının ilk yarısında milli sporculardan 2232 madalya! - Son Dakika

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