2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2, Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2, Türkiye'de yapılacak

08.05.2022 11:36
2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2, Türkiye'de yapılacak

2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2'ye Türkiye ev sahipliği yapacak.

2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2'ye Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 9-15 Temmuz 2023 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Sadık Karakan, ev sahipliği ile ilgili şunları kaydetti:

"Sadece 2022 yılında 7 ayrı şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonların hem federasyonumuza hem de ülkemize getirisi oldukça yüksek. Bu bilinçle birlikte federasyon olarak her organizasyonu oldukça önemsiyoruz. Başarı ile gerçekleştirdiğimiz uluslararası organizasyonlara her sene bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı desteklerle yapılan uluslararası standartlara sahip hokey sahaları Türk hokeyine büyük bir ivme kazandırmıştır, yapılacak yeni sahalarla da bu ivme artarak devam edecektir. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Ümit ediyorum ki ev sahipliğimizde gerçekleşecek bu organizasyondan en iyi netice ile ayrılıp, ülkemizi onurlandıracaklardır."

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Avrupa Şampiyonası, 15 Temmuz, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2023 18 Yaş Altı Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2, Türkiye'de yapılacak - Son Dakika


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