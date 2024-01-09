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2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı

Giresun'da düzenlenen müsabakaya, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Güçlü, Merve Türk katıldı. Rümeysa Güçlü 40 kiloda sağ kolda ve sol kolda birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Merve Türk ise 70 kiloda sağ kolda üçüncü olarak üçüncülüğe ismini yazdırdı. Güçlü, Türkiye birinciliğini hedefleyerek sıkı bir antrenman programıyla çalışmalara başladığını belirtti.

2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı
09.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:31
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2023-2024 Okul sporları genç kızlar kategorisi bilek güreşi grup müsabakaları tamamlandı. Giresun'da düzenlenen müsabakaya, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Güçlü, Merve Türk katıldı.

Yarışmanın sonucunda 40 kiloda Rümeysa Güçlü sağ kolda ve sol kolda birinci oldu, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 70 kiloda yarışan Merve Türk ise, sağ kolda üçüncü olarak, üçüncülüğe ismini yazdırdı.

10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye finallerine hazırlanan Güçlü, Türkiye birinciliğini hedeflediğini söyleyerek, sıkı bir antrenman programıyla çalışmalara başladığını vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Giresun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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