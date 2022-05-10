2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak - Son Dakika
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2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

10.05.2022 19:30
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Avusturya, UEFA, Prag, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak - Son Dakika


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