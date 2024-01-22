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2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. Tur Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. Tur Maçları Yarın Başlıyor

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçları, yarın Ankara'da başlayacak. TVF Beştepe Spor Salonu'nda düzenlenecek olan karşılaşmalarda, Türkiye'nin 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak. Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ise B Grubu'nda mücadele edecek. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek ve turnuvanın şampiyonu finallere katılma hakkı elde edecek. Şampiyon olamaması halinde milliler, Avrupa Şampiyonası biletini nisan ayında yapılacak elemelerin 2. turunda almaya çalışacak. Maç programı ise şu şekildedir: Yarın: 16.00 Sırbistan-Yunanistan, 19.00 Türkiye-Romanya. 24 Ocak Çarşamba: 16.00 Yunanistan-Karadağ, 19.00 Romanya-Kosova. 25 Ocak Perşembe: 16.00 Türkiye-Kosova, 19.00 Karadağ-Sırbistan. 26 Ocak Cuma: 16.00 Birinci yarı final maçı, 19.00 İkinci yarı final maçı. 27 Ocak Cumartesi: 15.00 5-6 Klasman maçı, 17.30 Üçüncülük maçı, 20.00 Final.

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. Tur Maçları Yarın Başlıyor
22.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:40
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2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçları, yarın Ankara'da başlayacak.

TVF Beştepe Spor Salonu'nun 23-27 Ocak tarihlerinde ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak. Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Turnuvanın şampiyonu, finallere katılım hakkı elde edecek.

Milliler, şampiyon olamaması halinde Avrupa Şampiyonası biletini, nisan ayında yapılacak elemelerin 2. turunda almaya çalışacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Sırbistan-Yunanistan

19.00 Türkiye-Romanya

24 Ocak Çarşamba:

16.00 Yunanistan-Karadağ

19.00 Romanya-Kosova

25 Ocak Perşembe:

16.00 Türkiye-Kosova

19.00 Karadağ-Sırbistan

26 Ocak Cuma:

16.00 Birinci yarı final maçı

19.00 İkinci yarı final maçı

27 Ocak Cumartesi:

15.00 5-6 Klasman maçı

17.30 Üçüncülük maçı

20.00 Final

Kaynak: AA
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