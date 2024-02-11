2024 Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor - Son Dakika
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2024 Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya\'da başlıyor

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası, başkent Bükreş'te düzenlenecek. Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Rıza Kayaalp, 13. kez Avrupa şampiyonu olma potansiyeline sahip. Milli takım, geçen yıl elde ettiği 17 madalya ile başarılı bir performans sergilemişti.

11.02.2024 09:21
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2024 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.???????

12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.

Milli takım kadrosu

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen:

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Enes Başar

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Eda Tekin

62 kilo: Ebru Dağbaşı

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Nebi Uzun

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor - Son Dakika


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