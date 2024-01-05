 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Dakar Rallisi'nde İsveçli Ekström ve İspanyol Schareina açılış etabını kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Dakar Rallisi'nde İsveçli Ekström ve İspanyol Schareina açılış etabını kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin açılış etabında otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında ise İspanyol Tosha Schareina birinci oldu. Ekström, 16 dakika 30 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederken, Schareina ise 17 dakika 35 saniyede bitirdiği etapta birinci oldu. Yarışın 1. etabı yarın Al Ula ile Al Henakiyah kentleri arasında düzenlenecek ve ralli 19 Ocak'ta sona erecek.

2024 Dakar Rallisi\'nde İsveçli Ekström ve İspanyol Schareina açılış etabını kazandı
05.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:33
Abone Ol

2024 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında İspanyol Tosha Schareina kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi, Al Ula kentindeki 27 kilometrelik ön etapla başladı. Otomobil sınıfında birinciliği, 16 dakika 30 saniyelik derecesiyle Audi takımından Ekström elde etti.

Seth Quintero (Toyota Gazoo), İsveçli pilotun 23 saniye arkasında 2'nci, Fransız Sebastien Loeb (Bahrain Raid) de liderin 38 saniye gerisinde 3. oldu.

Motosiklette lider Schareina

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Tosha Schareina, 17 dakika 35 saniyede bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, 12 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Daniel Sanders (Red Bull GasGas) ve 19 saniye geriden gelen Ross Branch (Hero) takip etti.

Ön etabı 2017 ve 2022 şampiyonu Sam Sunderland 6, geçen yılın şampiyonu Arjantinli Kevin Benavides ise 9. sırada tamamladı.

Dakar Rallisi'nin 1. etabı, Al Ula ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 414 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suudi Arabistan, Motosiklet, Ula, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Dakar Rallisi'nde İsveçli Ekström ve İspanyol Schareina açılış etabını kazandı - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum

Son Dakika
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Dakar Rallisi'nde İsveçli Ekström ve İspanyol Schareina açılış etabını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement