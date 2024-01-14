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2024 Dakar Rallisi'nde Loeb ve Cornejo zirvede - Son Dakika
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2024 Dakar Rallisi'nde Loeb ve Cornejo zirvede

2024 Dakar Rallisi'nin 7. etabında otomobil kategorisinde Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise Nacho Cornejo birinci oldu. Loeb, 4 saat 56 dakika 39 saniyeyle birincilik elde ederken, Cornejo ise 5 saat 18 dakika 33 saniyeyle yedinci etabı kazandı. Genel klasmanda ise Carlos Sainz ve Ricky Brabec liderliklerini sürdürüyor.

2024 Dakar Rallisi\'nde Loeb ve Cornejo zirvede
14.01.2024 - 18:39,
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2024 Dakar Rallisi'nin 7. etabını otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Nacho Cornejo zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 483 kilometrelik 7. etabı, Riyad ile Al Duwadimi kentleri arasında yapıldı.

Otomobil sınıfında Bahrain Raid takımından Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 4 saat 56 dakika 39 saniye ile birinciliği elde etti.

Toyota Gazoo takımından Brezilyalı Lucas Moraes, 7 dakika 6 saniye farkla ikinci, Nasser Racing takımından Nasser Al-Attiyah, 9 dakika 47 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda Audi ekibinden İspanyol Carlos Sainz, 30 saat 6 dakika 42 saniyelik derecesiyle ilk sırada bulunuyor.

Motosiklette Cornejo'nun 3. etap zaferi

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Jose Ignacio Cornejo, 5 saat 18 dakika 33 saniye ile yedinci etabı kazanırken, toplamda üçüncü etap galibiyetini elde etti.

Husqvarna Racing takımından Luciano Benavides ikinci, Red Bull KTM Factory Racing takımından Arjantinli Kevin Benavides üçüncü oldu.

Genel klasmanda Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 32 saat 37 dakika 20 saniye ile zirvede yer alıyor.

Dakar Rallisi, Al Duwadimi ile Hail kentleri arasındaki 458 kilometrelik sekizinci etapla yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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