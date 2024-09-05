2024 Karadeniz Offroad Kupası'nın 3. ayağı Fatsa'da düzenlenecek

Spor

2024 Karadeniz Offroad Kupası'nın 3. ayağı hafta sonu Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. yarışı 7-8 Eylül tarihlerinde Fatsa Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenecek. Koşuya 30 araç ve 60 sporcu katılacak.

Fatsa Hükümet Konağı Meydanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da seremonik start ile başlayacak organizasyon, 8 Eylül pazar günü Fatsa dolgu alanında hazırlanan 7,5 kilometre uzunluğundaki etabın 3 kez geçilmesiyle son bulacak.