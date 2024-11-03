2024 Pekin Maratonu'nda Zaferler - Son Dakika
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Spor

2024 Pekin Maratonu'nda Zaferler

Pekin Maratonu'nu erkeklerde Lemi Berhanu Hayle, kadınlarda Vicoty Chepngeno kazandı.

03.11.2024 14:47
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Çin'de düzenlenen 2024 Pekin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Lemi Berhanu Hayle, kadınlarda Kenyalı Vicoty Chepngeno kazandı.

Erkeklerde Etiyopyalı Hayle, yarışı 2 saat 9 dakika 16 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlarken, Kenyalı Bethwel Kibet Chumba ikinci, Çinli Çın Tienyü ise üçüncü oldu.

Kadınlarda Kenyalı Chepngeno, 2 saat 21 dakika 56 saniye ile ipi göğüslerken Etiyopyalı Rahma Tusa ikinci, Kenyalı Angela Jemesunde Tanui ise üçüncü sırada yer aldı.

Başkentin merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda başlayıp şehrin kuzeyindeki Olimpiyat Parkı'nda noktalanan 42 kilometre 195 metrelik parkurda yaklaşık 30 bin koşucunun yarıştığı bildirildi.

1981'den bu yana düzenlenen Pekin Maratonu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilmiş, 2022 ve 2023'te yeniden olağan düzenine dönmüştü.

Kaynak: AA

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