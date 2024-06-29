2024 Triatlon Türkiye Kupası Ordu'da Başladı - Son Dakika
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2024 Triatlon Türkiye Kupası Ordu'da Başladı

2024 Triatlon Türkiye Kupası Ordu\'da Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Triatlon Türkiye Kupası yarışları, 20 ilden toplam 400 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı. Yarışlar, triatlon sporunun Ordu'da ve ülke genelinde yaygınlaşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından beş yıldır düzenlenen organizasyonların beşincisine ev sahipliği yapıyor.

29.06.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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2024 Triatlon Türkiye Kupası yarışları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 20 ilden toplam 400 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 29-30 Haziran tarihlerinde Ordu'da düzenlenen 2024 Triatlon Türkiye Kupası yarışları başladı. Triatlon sporunun Ordu'da ve ülke genelinde geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen ve bu çerçevede 5 yıldır düzenlenen organizasyonlarda triatletleri şehirde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen "2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

20 ilden toplam 400 sporcu katılıyor

Türkiye genelinde her yaş grubundan 20 ilden 400 triatletin katılımıyla gerçekleşen yarışta sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından ardı ardına geçerek ter döküyor. Üç branşın bir arada yapılarak güç, koordinasyon ve zekanın aynı anda kullanılacağı etkinlikte Elit-Erkekler, Elit-Kadınlar, Genç-Erkekler, Genç-Kadınlar, Yıldız-Erkekler, Yıldız-Kadınlar, M3-Erkekler, M3-Kadınlar, Paratriatlon Erkekler, Paratriatlon Kadınlar, Yaş Grubu Erkekler ve Yaş Grubu Kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Altınordu sahilinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan yarışlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Düzenlenen yarışlar nedeniyle bugün ve pazar günü saat 7.00 ile 15.00 arasında Altınordu ilçesi Mehmetçik Bulvarı, 15 Temmuz Milli İrade Caddesi ve Akyazı Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Duygu ve düşüncelerini paylaşan triatletler çok güzel bir yarış geçirdiklerini vurguladı. Ordu'daki parkura hayran kaldıklarını da belirten sporcular eksiksiz gerçekleştirilen organizasyon için Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarında dereceye giren sporculara gün sonunda ödül töreni düzenlendi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Triatlon Türkiye Kupası Ordu'da Başladı - Son Dakika

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