2024 Türkiye Drone Yarışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Türkiye Drone Yarışı Başladı

2024 Türkiye Drone Yarışı Başladı

Yedikule Hisarı'nda düzenlenen FAI Drone Yarışları'nda sıralama turları yapıldı, sporcular sahne aldı.

28.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.

Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda açılış seremonisinin yanı sıra sıralama turları için sporcular sahne aldı.

Müsabakalarda yer alan isimlerden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, sıralama turlarının kendisi adına iyi başladığını söyledi.

İlk turda iyi bir süreye imza attıklarını belirten Yılmaz, "İkinci turda arkadan başka bir drone'un çarpmasıyla pilimiz hasar aldı. Ama bunun dışında şu ana kadar gayet güzel geçti. Piste de alıştık, ortama da alıştık." ifadelerini kullandı.

FPV drone'ların medyada kullanıldığına da dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskiden helikopterle çekilen görüntüler artık FPV drone aracılığıyla çekildi. Sadece hız droneları aklınıza gelmesin, bu dronelarla sinema filmleri de çekilebiliyor. Anadolu Ajansı'nın görüntülerini de FPV dronelarla çekmek için sürekli bir çalışma halindeyiz, Anadolu Ajansı Spor Kulübü, 2024 yılında ilk kez dünya çapında düzenlenen bir yarışın Türkiye ayağında kendisini gösteriyor. Bundan sonra iyi başarılar elde edeceğimize eminim. Ajansı burada temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz'ün dediği gibi, her alanda en iyisi olmak için sürekli çalışacağız."

Simek: "Medyada dünyanın en büyük insansız hava aracı filosuna sahibiz"

Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek de, kulüp olarak organizasyona katıldıklarını vurgulayarak, "Bu alanda yeni bir kulübüz. En büyük avantajımız, çalışanlardan oluşan ekiple yarışmaya katılmamız. Bugün sıralama turları, yarın da eleme ve finaller yapılacak." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı'nın insansız hava aracı konusunda çok önemli bir noktada olduğunu da belirten Simek, "Dışarıdan bakılınca Anadolu Ajansı'nın haber alanında drone kullanıldığı düşünülebilir ama biz 150 drone ve 230 pilotla, medyada dünyanın en büyük insansız hava aracı filosuna sahibiz. Bunun dışında da eğitim çalışmalarımız var. Federasyon bünyesinde drone hakemi olan çalışanlarımız da var. Anadolu Ajansı, birçok alanda olduğu gibi, teknoloji ve havacılığın var olduğu alanda faaliyetlere etkin şekilde katılmakta." diye konuştu.

Drone yarışlarına ilginin her geçen gün artacağını belirten Simek, şunları söyledi:

"Drone yarışları son dönemde büyük bir ivme kazandı. Espor ve drone yarışlarına gençlerin çok büyük ilgisi olduğunu görüyoruz. Sporla teknolojinin birleşimi, ilgiyi de artırıyor. Drone yarışları; beceri, bilgi, teknik ve hızlı düşünme kabiliyeti gerektiren bir spor. Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz'ün bu alandaki vizyonu ileri düzeyde ve gençlerin bu spora kazandırılması anlamında ilerleyen dönemde bir atılım yapacağına da inanıyorum."

2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Anadolu Ajansı çalışanlarından, Türk Hava Sporları Federasyonuna bağlı hakem Musa Serdar Terzioğlu da görev aldı.

Yarın yapılacak sıralama turlarının ardından eleme yarışları gerçekleştirilecek. Rakiplerini geride bırakan sporcular, daha sonra final turunda sahneye çıkacak.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Etkinlikler, Havacılık, Teknoloji, Yedikule, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Türkiye Drone Yarışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Türkiye Drone Yarışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement