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FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, İstanbul'da tamamlandı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda düzenlenen organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.

Erkeklerde Türk sporculardan Nazım Tüzün birinci, Alman sporcu Arvin Schröder ikinci, Atakan Mercimek üçüncü ve Çinli Youran Tian dördüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde de Sırp Natalia Astakhova birinciliği elde ederken, Türk sporculardan Dila Duru Beceren ikinci ve Elif Beyza Çınar üçüncü oldu.

Junior kategorisi ise hava şartları sebebiyle koşulmadı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, bu tarz yarışlara daha fazla ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, "Burada 66 sporcu yarıştı. Bunların 33-34'ü yabancı sporculardı. 600 yıllık tarihi bir mekanda onları misafir etmek önemliydi. Çok güzel bir yarış oldu ve sonucu bizi mutlu etti. İlk defa birincilik aldık. Nazım Tüzün, erkekler kategorisinde birinci oldu. Atakan Mercimek de üçüncü sırayı elde etti. Uluslararası bir yarışmada böyle başarılar kazanmak bizi gururlandırdı. Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Sporcularımız, onu idol olarak görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu branşta, Avrupa'da öndeyiz. Bizim rakiplerimiz şu anda Çin ve Güney Kore. Çin'deki şampiyonada durumumuza bakacağız. Çin, bu işe çok önem veriyor. 3 sene içerisinde biz dünya şampiyonu çıkaracağız." diye konuştu.

Kategorisinde birinci olan Nazım Tüzün ise "Burada birinci olmak benim için çok anlamlı. Burada benim üçüncü yılım. 2022 ve 2023'te bu yarışmaya katıldım. Bu organizasyon, Türkiye'de düzenlenen ilk FAI yarışıydı. Bu yüzden bu başarı, benim için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Anadolu Ajansı çalışanlarından, Türk Hava Sporları Federasyonuna bağlı hakem Musa Serdar Terzioğlu da görev aldı.