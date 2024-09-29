2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Eleme Turları Tamamlandı - Son Dakika
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2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Eleme Turları Tamamlandı

2024 Türkiye Drone Yarışı\'nda Eleme Turları Tamamlandı

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın eleme turları Yedikule Hisarı'nda sona erdi, 32 sporcu grup aşamasına geçti.

29.09.2024 20:16
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FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda eleme turları tamamlandı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda düzenlenen yarışta eleme turlarının tamamlanmasının ardından 21'i yabancı ve 11'i Türk toplam 32 sporcu grup aşamasına kaldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nda mücadele eden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, eleme turlarında organizasyona veda etti.

Emrullah Yılmaz, kendisi için yarışın çok güzel geçtiğini belirterek, "Anadolu Ajansı Spor Kulübü, bu sene ilk defa yarışlara katılıyor. Anadolu Ajansını burada temsil ettiğim için gururluyum. Dün burada sıralama turları yapıldı. Yarış güzel geçti ama yabancı ülkeler bizi çok zorladı. 11 ülkenin en iyi pilotları buradaydı. Antrenman eksiğimiz vardı ve yarışa bir anda dahil olmamız bizi zorladı. Dün dronelarımızdan bir tanesi kırıldı ve yarışmaya bir drone ile devam etmek zorunda kaldım. Bu bizim için sorundu. Bu yüzden istediğim yüksek hızlara çıkamadım." ifadelerini kullandı.

Yarışa katılan diğer ülkeleri de değerlendiren Yılmaz, "Özellikle Çin ve Güney Kore, drone yarışlarında önde. Şu anda gümrükten birçok ürünü geçiremiyoruz. Parasını versek de alamıyoruz. Bu durum bizi zorladı." şeklinde konuştu.

Yılmaz, yarış pistinin zor olduğunu kaydederek, "Ülkemizde dünya çapında bir organizasyon düzenlendi. 11 ülkeden en iyi sporcular bu organizasyonda yer aldı ve bu durum da Türk pilotları zorladı. İnşallah Türk pilotlar olarak önümüzdeki yarışlarda daha iyi performans sergileyeceğiz ve bu alanda adımızı daha ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Teknoloji, Yedikule, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Eleme Turları Tamamlandı - Son Dakika

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