2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayağı Başladı

Spor

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı seyirci etabıyla devam etti. Araçların kıyasıya mücadelesi adeta nefes kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Cuma günü seremonik start ile başlayan ve dün 'Mukavemet' adı verilen orman etabı sonrasında yarışlar bugün "seyirci" adı verilen gösteri etabıyla devam etti. Karaköy Spor Ada Pisti'nde bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan parkurda 38 araç mücadele ediyor. Sporcuların ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlar bugün 15.40'a kadar devam edecek. Yarışların 7. Ayağı ise Kahramanmaraş'ta yapılacak. Buradaki yarışta en az hata yaparak en çok puanı toplayan pilot, dev yarışın şampiyonu olacak.

"7. yarıştan sonra Türkiye şampiyonu belli olacak"

Yarışlar hakkında bilgi veren 54 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Tümay Şengöz, "Yarışlarımız, Türkiye Off-Road Şampiyonası Cuma günü seremonik start ile cumartesi günü 'Mukavamet' dediğimiz etapla başladı ve güzel bir yarış çıkartıyoruz. Bugün burası 'seyirci' etabımız ve 38 aracımız kayıt oldu. Buda Türkiye'de olan 6 yarıştan en yüksek sayıda katılımı sağlamış bulunuyoruz. Herkes memnun pistimiz çok güzel dün yağış sebebiyle aksaklıklar yaşadık fakat bu etap çok güzel. Bu etabı birincisini bitirdik ve 3 etap daha var keyif bir gün geçiriyoruz. Türkiye Şampiyonası olduğu için 7 ayaktan oluşuyor. 6. ayağı Sakarya'da ve bundan sonraki yarışta Kahramanmaraş'ta olan 7. ve son yarışımız sonrasında sezonumuz bitiyor. Sakarya'da büyükşehir belediyesinden aldığımız desteklerle güzel bir yarış organize ediyoruz. Bu hususta büyükşehir belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) düzenliyor. Hepimizin fikstürde yeri var 7 ilde. Yedinci yarıştan sonra Türkiye şampiyonu belli olacak" dedi. - SAKARYA