2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun\'da Başlıyor

Spor

2024 Türkiye Offroad Şampiyonası, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde start alacak.

Toplam 7 yarıştan oluşacak olan şampiyonanın birinci ayağı 10-12 Mayıs tarihlerinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek. Vezirköprü'de 14. kez düzenlenecek olan şampiyona çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, 10-12 Mayıs'ta Vezirköprü'de yapılacak olan 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nı 14. kez ilçede organize edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Gül, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın startı şehrimizde verilecek, bu çok önemli ve ulusal nitelikle bir spor organizasyonu, böylesi değerli bir Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Altunay, kulüp olarak sporun tanıtım gücüne sonuna kadar inandıklarını ifade etti. Altunay, "Kulübümüz, şehrimizde önceki yıllarda 2010 ila 2014 yılları arasında Karadeniz Off-Road Kupası'na, 2014 TOSFED Trial Kupası'na, 2019 Ulusal Trial Şampiyonası'na, 2015 ila 2023 yılları arası Türkiye Off-Road Şampiyonası'na ve Karadeniz Bölgesi'nde yapılan Off-Road Kupası yarışlarına ev sahipliği yapmıştır. Otomobil sporları branşları içinde en prestijli şampiyonalar arasında yer alan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın geleneksel yarışları arasında olan Vezirköprü Off-Road Yarışı, TOSFED tarafından 'Yılın En İyi Organizasyon' ödülüne dört kez layık görülmüştür" diye konuştu.

Altunay, son dönemlerde otomobil sporlarının Türkiye'de hak ettiği değeri görmesini ve Off-Road branşının daha büyük kitlelere ulaşması için çaba sağlayan Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı'na ve federasyonun tüm paydaşlarına teşekkür ederek, "Samsun Otomobil Spor Kulübü olarak Samsun Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Vezirköprü Kaymakamlığımız, Vezirköprü Belediyemiz, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımız, sponsorlarımız ve federasyonumuzun desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz" şeklinde konuştu.

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası takvimi şöyle:

10-12 Mayıs 2024 - Vezirköprü-Samsun

28-30 Haziran 2024 - Kızılcahamam-Ankara

26-28 Temmuz 2024 - Şebinkarahisar-Giresun

20-22 Eylül 2024 - Merkezefendi-Denizli

18-20 Ekim 2024 - Akçaabat-Trabzon

15-17 Kasım 2024 - Merkez-Sakarya

06-08 Aralık 2024 - Merkez- Kahramanmaraş - SAMSUN