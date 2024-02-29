Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Yalova\'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi. Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 3 bin sporcu katıldı ve taolu ile sanda performanslarını sergiledi. 13 gün süren turnuvada 60 ilden gelen sporcular, taolu, sanda, light sanda ve tuishou branşlarında mücadele etti. Dereceye giren 1150 sporcuya madalyaları törenle verildi.

29.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16 Şubat'ta başlayan 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Çınarcık Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarında 3 bin sporcu, taolu ve sandada performanslarını sergiledi.

Turnuvada 13 gün boyunca 60 ilden 3 bin sporcu mücadele etti. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar yaş gruplarında taolu, sanda, light sanda ve tuishou branşlarında dereceye giren 1150 sporcuya madalyaları törenle verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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