2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya\'da Başladı

2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da resmi antrenman atışlarıyla başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Yarışmaya 26 ülkeden 180 sporcu katıldı. Yarışmanın ilk gününde resmi antrenman atışları gerçekleştirildi.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2024'ün dünya sıralamasına puan veren ilk yarışması olduğunu belirtti.
Ülke ve sporcu katılımının yoğun olduğuna dikkati çeken Ergin, yarışmanın 2024 Paris Olimpiyatları'na giden süreçte önemli organizasyonlar arasında yer aldığını kaydetti.
Ergin, yarışmaya katılan 26 ülkeden 10'unun milli takımlarını burada belirleyeceğini, bu anlamda da Antalya'nın önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
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Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
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