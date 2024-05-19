2024 Yılında Milli Sporcular Bin 515 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

2024 Yılında Milli Sporcular Bin 515 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2024 yılında uluslararası müsabakalarda milli sporcuların toplamda bin 515 madalya kazandığını duyurdu. Bu madalyaların 493'ü altın, 466'sı gümüş ve 556'sı bronz madalya olarak elde edildi. Bakan Bak, genç sporcuların başarılarının artarak devam ettiğini belirterek, tüm sporcuları gönülden kutladı.

19.05.2024 13:37
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası müsabakalarda bin 515 madalya kazandıklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2024 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, milli sporcuların 493 altın, 466 gümüş, 556 bronz olmak üzere bin 515 madalya kazandıklarını duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, milli sporcuların başarılarının artarak devam ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin gücü gençliği her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençliğin gurur tablosunda yer alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Yılında Milli Sporcular Bin 515 Madalya Kazandı - Son Dakika

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