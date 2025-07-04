2025-2026 Süper Lig Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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2025-2026 Süper Lig Fikstürü Çekildi

04.07.2025 15:56
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekimi yapıldı, ilk derbi 8. haftada.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi 8. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek. 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. İkinci yarı ise 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

"Geride kalan 67 sezonda futbolumuz her geçen gün daha da güçlendi ve bugünlere geldi"

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "1959'da başlayan ve her geçen gün marka değeri artan ligimizde 68. sezonu yaşayacağız. Tüm futbol ailesine şükranlarımızı sunuyorum. Artık aramızda olmayan isimleri de rahmet ve saygıyla anıyorum. Geride kalan 67 sezonda futbolumuz her geçen gün daha da güçlendi ve bugünlere geldi. Her sezon üst düzey rekabet ve mücadele sergilendi. Sahadaki futbol tutkusu hiçbir zaman eksik olmadı. Her zaman unutulmaz mücadeleye dönüşen ligimizin önümüzdeki sezon da yine rekabeti yüksek, coşku ve heyecan dolu görüntülere sahne olacağına şüphem yok. 68. sezonumuz 8 Ağustos'ta başlayacak. Rekabet düzeyini artırmak, maç takvimini daha dengeli hale getirmek ve kulüplerimizin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla bu sezon lig, 18 takımla oynanacak. Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ilk hafta maç programı şöyle:

Eyüpspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kocaelispor

Samsunspor - Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük - RAMS Başkaşehir

Gaziantep FK - Galatasaray

Fenerbahçe - Coredon Alanyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Kayserispor - Beşiktaş

Süper Lig'de büyük maçların programı ise şu şekilde:

5. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta Trabzonspor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2025-2026 Süper Lig Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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