2025 FIFA Kokartı Takmaya Hak Kazanan Hakemler Belirlendi - Son Dakika
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2025 FIFA Kokartı Takmaya Hak Kazanan Hakemler Belirlendi

2025 FIFA Kokartı Takmaya Hak Kazanan Hakemler Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılında FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini açıkladı. Listede yer alan hakemler FIFA hakemleri, yardımcı hakemler, video yardımcı hakemler ve futsal hakemleri olarak sınıflandırıldı.

12.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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FUTBOLDA 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak isimleri TFF şu şekilde açıkladı:

-FIFA hakemi olarak; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

-FIFA Yardımcı Hakemi olarak; Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

-FIFA Video Yardımcı Hakem olarak; Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

-FIFA Futsal Hakemi olarak; Ayberg Öz

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 2025 FIFA Kokartı Takmaya Hak Kazanan Hakemler Belirlendi - Son Dakika

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