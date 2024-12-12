FUTBOLDA 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.
01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak isimleri TFF şu şekilde açıkladı:
-FIFA hakemi olarak; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın
-FIFA Yardımcı Hakemi olarak; Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
-FIFA Video Yardımcı Hakem olarak; Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar
-FIFA Futsal Hakemi olarak; Ayberg Öz
Son Dakika › Spor › 2025 FIFA Kokartı Takmaya Hak Kazanan Hakemler Belirlendi - Son Dakika
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