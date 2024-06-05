2025 Masters Dünya Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek - Son Dakika
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2025 Masters Dünya Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2025 yılında farklı yaş gruplarında gerçekleşecek Masters Dünya Şampiyonası'na Türkiye, Portekiz, ABD ve Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye ayağı, 9-22 Mart 2025 tarihleri arasında Manavgat'ta gerçekleşecek. Dört ülke, belirli yaş gruplarına ev sahipliği yapacak ve bu model, oyuncuların daha fazla müsabaka oynamalarına fırsat sağlayacak. ITF Başkanı David Haggerty, şampiyonaların dünya çapında tanıtım imkanı ve ekonomik faydalar sağladığını belirtti. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Türkiye'nin tenis alanında önemli bir paydaş olduğunu ve dünya standartlarındaki tesislerle küresel tenisin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

05.06.2024 16:54
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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2025 yılında farklı yaş gruplarında gerçekleşecek Masters Dünya Şampiyonası'na Türkiye, Portekiz, ABD ve Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu. Masters Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, 9- 22 Mart 2025 tarihleri arasında Manavgat'ta gerçekleşecek.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2025 Masters Dünya Şampiyonası'nın Türkiye, Portekiz, ABD ve Hırvatistan'da düzenleneceğini açıkladı. Dört ülkenin her biri, 2025 Dünya Takım Şampiyonası'nın 30+ ile 85+ arasındaki belirli yaş gruplarına ve 2025 Dünya Ferdi Şampiyonası'nın 30+ ile 90+ arasındaki yaş gruplarına ev sahipliği yapacak. ITF açıklamasında, dört ev sahibi modelinin çeşitli bölgelerdeki oyuncuların daha fazla müsabaka oynamalarına fırsat sağlayan bir strateji olduğunu belirterek, son yıllarda dünya şampiyonalarına katılımın arttığını ifade etti.

ITF Başkanı David Haggerty, şampiyonalar ile ilgili olarak, "Uzun vadede, farklı bölgelerde şampiyonalara ev sahipliği yaparak Masters Turu'nu genişletmeyi hedefliyoruz. Dünya şampiyonaları, dünyanın dört bir yanından gelen oyuncuların ülkeleri için tüm gücüyle mücadele ettiği, eşsiz bir gösteri ve dostluk turu örneği oluşturmaktadır. Dünya Takım ve Ferdi Şampiyonaları, ev sahibi şehirlere dünya çapında tanıtım imkanı ve önemli ekonomik faydalar için benzersiz fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise "Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları yeniden Türkiye'de ağırlayacak olmaktan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Teniste Avrupa'da en fazla gelişen ülke ödülünün sahibi olan Türkiye dünya tenisinin önemli bir paydaşı olarak aynı zamanda en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler arasında. Organizasyon kapasitemiz ve dünya standartlarındaki tesislerimiz ile küresel tenisin gelişimi adına tenis otoriteleri ile iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ITF World Tennis Masters Tour 2025 Dünya Milli Takımlar ve Ferdi Şampiyonaları etkinliklerinin Türkiye programı şöyle:

30, 35, 40, 45 Yaş Kategorisi Dünya Takım Şampiyonaları (9 Mart Pazar - 14 Mart Cuma 2025)

30, 35, 40, 45 Yaş Kategorisi Dünya Ferdi Şampiyonaları (15 Mart Cumartesi - 22 Mart Cumartesi 2025) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2025 Masters Dünya Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek - Son Dakika

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