2025 Optimist Dünya Şampiyonası Sona Erdi

Milli yelkencilerin de yarıştığı 2025 Optimist Dünya Şampiyonası, Slovenya'da tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portoroz kentinde 26 Haziran'da başlayan ve 281 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona, final yarışlarıyla sona erdi.

Şampiyonada milli sporculardan Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü) 18, Doruk Çelikel (İstanbul Yelken Kulübü) 111, Kaan Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 117, Akın Hammaş (Galatasaray Spor Kulübü) 131, Yağmur Öztekin ise genel klasmanda 157, kızlarda da 31. oldu.