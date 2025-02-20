2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Hedef Şampiyonluk - Son Dakika
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2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Hedef Şampiyonluk

2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda Hedef Şampiyonluk

Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na katılan Okçuluk Milli Takımı, hem takım hem de bireysel alanda 2 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor. 36 sporcu ile katılan takım, antrenmanlarını başarıyla sürdürüyor.

20.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:30
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SAMSUN'da düzenlenen 2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel eleme maçları gerçekleştirildi. Şampiyonaya 36 sporcu ile katılan Okçuluk Milli Takımı'nın hedefi hem takım hem de bireyselde Avrupa Şampiyonu olmak.

Okçuluk Milli Takımı, 17-23 Şubat tarihleri arasında Samsun Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nın resmi antrenmanları başladı. 12 kategoride düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na Milli Okçuluk Takımı tüm kategorilerde takım halinde olmak üzere toplamda 36 sporcu ile katıldı. Milli sporcuların hedefi ise hem takım halinde hem de bireyselde 2 altın madalya ile Avrupa Şampiyonu olmak.

MİLLİ OKÇULARIN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Antrenmanlara güzel başladıklarını belirten Milli Okçu Fatma Maraşlı, "Antrenmanlara güzel başladık. Arkadaşlarımın da çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Sıralama atışları için birçok kategoride birinci olmuş durumdayız. Kadınlar takımında da şu anda 3'üncüyüz. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade eden Milli Okçu Kutay Tek, "Sıralama atışlarına beklediğimiz gibi iyi bir sonuçla başladık. Takım sıralamasında da birinci olduk. Bizim için güzel başladı. Hedefimiz de hem takım atışlarında hem de bireyselde 2 altın madalya almak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye olarak kürsü kapatmak istiyoruz. Takımda da birinci olmak istiyorum. Benim hedefim cumartesi günü olan final atışlarında hem takım olarak hem de bireysel elemede gösterebileceğim en iyi performansı göstermek. Cumartesi ve pazar günü okutabildiğimiz kadar İstiklal Marşımızı okutmak" diye konuştu.

Şampiyonaya güzel başladıklarını belirten Milli Okçu Dünya Yenihayat, "Şampiyona çok güzel gidiyor ve çok güzel başladık. Takım olarak güzel bir performans koyduk ortaya. Umarım şampiyonanın diğer günlerinde de beklediğimiz performansı karşılayabiliriz. Benim hedefim hem bireyselde hem de takım olarak altın madalya kazanmak. Umarım beklediğimiz gibi geçer" şeklinde konuştu.

İlk kez milli olduklarını belirten Dilara Ecem Deniz ve Ufuk Genç ise, ilk kez milli olduklarını ve heyecanlı olduklarını belirterek, hedeflerinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Yarın takım ve bireysel eleme maçları ile devam edecek şampiyona 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Etkinlik, Politika, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Hedef Şampiyonluk - Son Dakika

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