2025 Türkiye Yelken Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Spor

2025 Türkiye Yelken Şampiyonası Başladı

2025 Türkiye Yelken Şampiyonası Başladı

Optimist Junior kategorisinde yarışlar tamamlandı, genel kategoride mücadele devam ediyor.

05.03.2025 10:03
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Tu"rkiye Yelken Federasyonu'nun du"zenledigˆi 2024-2025 TYF Yelken Ligi'nin 2. ayagˆı olan Optimist sınıfı 2025 Tu"rkiye S¸ampiyonası yarıs¸ları start aldı. Junior kategorisinde yarışlar sonuçlanırken, genel kategoride ise yarışlar devam ediyor.

26 S¸ubat - 8 Mart tarihleri arasında Arkas C¸es¸me Yelken Spor Kulu"bu" ev sahipligˆinde gerc¸ekles¸tirilen s¸ampiyonada, Optimist Junior kategorisinde mu"cadele eden 179 sporcu denizde yelken ac¸tı. C¸es¸me'nin ru"zgarları ve dalgalarıyla mu"cadele eden sporcuların; strateji, dayanıklılık ve teknik becerileri de sınandı.

Dört gün süren yarışların ardından 2 Mart Pazar günü düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Ayrıca, coğrafi bölgelere göre belirlenen beş bölgeden dereceye giren sporcular da ödüllendirildi.

Optimist Junior Genel kategorisinde Rüzgar Uzel (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü) 1., Kerem Kılıç (Ç Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü) 2., Mert Durkal (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) 3., Can Ersan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) 4. ve Maya Karabat (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 5. oldu.

Yarışlar, Optimist Genel Kategorisi ile devam ediyor

4 Mart itibari ile Optimist Genel kategorisi ilk yarıs¸ları ile S¸ampiyona devam ederken, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Genel Yarışları'nın ilk günü, Arkas Çeşme Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yelkencilerin mücadele ettiği yarışlarda, toplam 246 sporcu kıyasıya yarıştı.

Optimist sınıfında yarışan sporcular, zorlu deniz koşullarına rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederken, gün boyunca süren mücadelede rüzgarın da etkisiyle taktiksel hamleler ön plana çıktı.

Genel kategorideki yarışlar 8 Mart'ta sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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