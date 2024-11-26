2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da

Spor

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Veledromu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorisinde 5 kıtadan yaklaşık 450 bisikletçi mücadele edecek.

İlk kez 2022 yılında İslami Dayanışma Oyunları'ndaki pist bisikleti yarışmalarıyla kapılarını açan Konya Veledromu, dünya şampiyonasından sonra en büyük organizasyon olan UCI Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk defa gerçekleştirilecek organizasyon, 3 gün sürecek.

Müftüoğlu: "Dünyanın en hızlı bisikletçilerini izlemek gençlere ilham verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en önemli sportif yatırımlarından olan Konya Olimpik Veledromu, Türkiye'de bisiklet sporunun kalbinin attığı bir merkez olacak. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında kürsüde yer aldığımız pist bisikleti disiplininde inanıyorum ki Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmamız, bu branşa olan ilgiyi daha da artıracak. Dünyanın en hızlı bisikletçilerini izlemek gençlere ilham verecek."