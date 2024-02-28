2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu onayıyla ülkemizde düzenlenmesine karar verildi. Organizasyon, 2025 yılı Şubat ayında Antalya ev sahipliğinde düzenlenecek." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ise şu ifadeleri kullandı:
"Eskrimde Avrupa'nın en iyilerini bir kez daha ülkemizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda hem İstanbul hem de Antalya'da düzenlediğimiz EFC ve FIE turnuvalarında gösterdiğimiz performansla organizasyonel becerimizi ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki haziran ayında yine Antalya'da düzenleyeceğimiz 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2025 yılında yıldız ve genç eskrimcileri ağırlayacağımız Avrupa Şampiyonası'na da sporcularımızla birlikte her zaman olduğu gibi tüm gayretimizle hazırlanıp, ülkemizi layığıyla temsil edeceğiz."
Son Dakika › Spor › 2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?