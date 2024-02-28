2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya\'da düzenlenecek

2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, organizasyonun Antalya'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Atalı, ülkemizin başarılı performansını göstermek için sporcuların tüm gayretiyle hazırlandığını belirtti.

28.02.2024 21:55  Güncelleme: 21:56
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2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu onayıyla ülkemizde düzenlenmesine karar verildi. Organizasyon, 2025 yılı Şubat ayında Antalya ev sahipliğinde düzenlenecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ise şu ifadeleri kullandı:

"Eskrimde Avrupa'nın en iyilerini bir kez daha ülkemizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda hem İstanbul hem de Antalya'da düzenlediğimiz EFC ve FIE turnuvalarında gösterdiğimiz performansla organizasyonel becerimizi ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki haziran ayında yine Antalya'da düzenleyeceğimiz 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2025 yılında yıldız ve genç eskrimcileri ağırlayacağımız Avrupa Şampiyonası'na da sporcularımızla birlikte her zaman olduğu gibi tüm gayretimizle hazırlanıp, ülkemizi layığıyla temsil edeceğiz."

Kaynak: AA

Murat Atalı, Türkiye, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

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