2026-2027 PGL'de gruplar açıklandı, Kayseri Şekerspor 3. grupta yer aldı - Son Dakika
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2026-2027 PGL'de gruplar açıklandı, Kayseri Şekerspor 3. grupta yer aldı

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2026-2027 PGL\'de gruplar açıklandı, Kayseri Şekerspor 3. grupta yer aldı
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2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) grupları açıklandı. Kayseri Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor'un yer aldığı 3. grupta 14 takım bulunuyor; müsabakalar 17-18 Ekim 2026'da başlayacak.

2026-2027sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) grupları belli oldu. Kayseri takımları Kayseri Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor 3. grupta yer aldı.

Kayseri takımlarının da yer aldığı 3'üncü grupta, Kahramanmaraş'tan 3, Malatya'dan 2, Nevşehir'den 2, Adıyaman, Elazığ, Sivas, Tunceli ve Yozgat'tan 1'er takım olmak üzere toplam 14 takım yer alıyor. 130 takımın katılacağı; 11'li, 12'li, 13'lü, 14'lü ve 15'li grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluşan Profesyonelliğe Geçiş Liginde müsabakaların 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak. Fikstür çekimi ise 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'de çekilecek. Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3.Grupta yer alan takımlar şu şekilde;

Kahta 02 Spor, Kovancılarspor, Afşin Spor Kulübü, Kahramanmaraşspor A.Ş, Onikişubat SK, Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor, Battalgazi Belediyespor, Hekimhan FSK, Derinkuyugücü, Nevşehir Kapadokya Gücü SK, Dersimspor, Sivasgücü Belediyespor, Sorgun Belediyespor.

Kaynak: İHA
Kayseri ŞekersporKocasinanSporSon Dakika

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