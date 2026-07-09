2026-2027 Süper Lig Büyük Maç Haftaları Belirlendi - Son Dakika
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2026-2027 Süper Lig Büyük Maç Haftaları Belirlendi

09.07.2026 15:08
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2026-2027 sezonunda büyük maçların haftaları açıklandı. Fikstür TFF tarafından belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda oynanacak büyük maçların haftaları belirlendi.

Ligde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Çekilen fikstüre göre, ligde büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fikstür, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026-2027 Süper Lig Büyük Maç Haftaları Belirlendi - Son Dakika

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