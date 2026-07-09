2026-2027 Süper Lig Büyük Maç Haftaları Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda oynanacak büyük maçların haftaları belirlendi.
Ligde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Çekilen fikstüre göre, ligde büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
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