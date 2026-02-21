2026 Ampute Futbol Dünya Kupası Meksika'ya Geçti - Son Dakika
2026 Ampute Futbol Dünya Kupası Meksika'ya Geçti

21.02.2026 11:57
Kosta Rika'nın ev sahipliğinden çekilmesiyle 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası Meksika'da düzenlenecek.

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği, Kosta Rika'dan Meksika'ya geçti.

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) açıklamasına göre daha önce Liberya şehrinde yapılacağı duyurulan turnuva, Kosta Rika'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek.

24 takımın mücadele edeceği organizasyonun gerçekleşeceği tarihler de 31 Temmuz-9 Ağustos'tan 13-22 Kasım'a alındı.

Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 yenen Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

Kaynak: AA

