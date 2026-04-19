2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor

19.04.2026 09:12
Arnavutluk'ta başlayacak şampiyonada Türkiye 30 milli sporcu ile mücadele edecek.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil müsabakalarıyla Arnavutluk'ta başlayacak.

Başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Müsabakalar grekoromende 20-22, kadınlarda 22-24, serbest stilde ise 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan Salı günü düzenlenecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda şampiyonanın ikinci gününde "rekor" için mindere gelecek. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.

Türkiye'nin geçen yıl tek altın madalyasını kazanan Kerem Kamal ise ünvanını korumaya çalışacak.

Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrıldı.

Ay-yıldızlı güreşçiler, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti.

Milli takım kadrosu

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen:

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Doğan Kaya

97 kilo: Abdülkadir Çebi

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Elmira Yasin

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

