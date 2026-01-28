2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası\'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu

Konya'nın ev sahipliğinde 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosu ve sporcuların mücadele edeceği kategoriler açıklandı. 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda 30 ülkeden 134 kadın ve 181 erkek olmak üzere toplam 315 elit sporcunun katılacağı 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türk Pist Bisikleti Milli Takımı; kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde çok sayıda branşta madalya mücadelesi verecek.

Başkan Müftüoğlu: "Kendi evimizde Avrupa'nın en güçlü sporcularıyla yarışacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Pist Milli Takımı kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı, yalnızca bir yarış organizasyonu olarak değil; Türk pist bisikletinin geleceğine dair hedeflerimizi somutlaştıran ve genç bisikletçilere ilham veren çok önemli bir vitrin olarak görüyoruz. Konya Velodromu gibi dünya standartlarında bir tesiste, kendi evimizde Avrupa'nın en güçlü sporcularıyla yarışacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporcularımız uzun soluklu, planlı ve bilimsel bir hazırlık sürecinden geçti. Başta Ramazan Yılmaz olmak üzere tüm milli sporcularımızın, bu şampiyonada yalnızca sonuç odaklı değil; mücadele gücü, disiplin ve temsil bilinciyle Türk bisikletinin vizyonunu sahaya yansıtacağına inanıyorum. Pist bisikletinde sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Mutlu Erçevik: "Öncelikli hedefimiz, her bir sporcunun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması"

Şampiyona öncesi hazırlık sürecini ve beklentilerini değerlendiren Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik, "Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, sporcularımızın uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını görebileceğimiz çok önemli bir organizasyon. Bu seviyede yarışmak, her sporcu için başlı başına değerli ve öğretici bir deneyim. Sporcularımız uzun süredir düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreçte gösterdikleri özveri ve çalışma disiplini bizim için son derece kıymetli. Öncelikli hedefimiz, her bir sporcunun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması. Yarışlardan güçlü kazanımlarla ayrılmalarını ve bu deneyimi ilerleyen süreçlere taşımalarını amaçlıyoruz. Kadromuzda genç ve gelişime açık sporcular yer alıyor. Bu tür uluslararası organizasyonlar, sporcuların kendilerini tanımaları, yarış ortamına alışmaları ve özgüven kazanmaları açısından çok önemli. Sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla piste çıkacak. Türk pist bisikleti, planlı ve sürdürülebilir bir gelişim süreci içinde ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı kategorileri ve sporcular şu şekilde:

Erkekler elit

Ramazan Yılmaz: Omnium, Scratch Race, Elimination Race

Mustafa Tarakcı: Points Race, Madison

Emre Kaplan: Madison

Kadınlar elit

Sevim Gerçek: Scratch Race, Points Race

Reyhan Yakışır: Omnium

Fatmanur Doğan: Elimination Race - İSTANBUL