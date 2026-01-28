2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu

2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası\'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu
28.01.2026 11:39  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosu açıklandı. 315 elit sporcunun katılacağı şampiyonada Türk sporcular madalya mücadelesi verecek.

Konya'nın ev sahipliğinde 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosu ve sporcuların mücadele edeceği kategoriler açıklandı. 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda 30 ülkeden 134 kadın ve 181 erkek olmak üzere toplam 315 elit sporcunun katılacağı 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türk Pist Bisikleti Milli Takımı; kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde çok sayıda branşta madalya mücadelesi verecek.

Başkan Müftüoğlu: "Kendi evimizde Avrupa'nın en güçlü sporcularıyla yarışacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Pist Milli Takımı kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı, yalnızca bir yarış organizasyonu olarak değil; Türk pist bisikletinin geleceğine dair hedeflerimizi somutlaştıran ve genç bisikletçilere ilham veren çok önemli bir vitrin olarak görüyoruz. Konya Velodromu gibi dünya standartlarında bir tesiste, kendi evimizde Avrupa'nın en güçlü sporcularıyla yarışacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporcularımız uzun soluklu, planlı ve bilimsel bir hazırlık sürecinden geçti. Başta Ramazan Yılmaz olmak üzere tüm milli sporcularımızın, bu şampiyonada yalnızca sonuç odaklı değil; mücadele gücü, disiplin ve temsil bilinciyle Türk bisikletinin vizyonunu sahaya yansıtacağına inanıyorum. Pist bisikletinde sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Mutlu Erçevik: "Öncelikli hedefimiz, her bir sporcunun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması"

Şampiyona öncesi hazırlık sürecini ve beklentilerini değerlendiren Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik, "Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, sporcularımızın uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını görebileceğimiz çok önemli bir organizasyon. Bu seviyede yarışmak, her sporcu için başlı başına değerli ve öğretici bir deneyim. Sporcularımız uzun süredir düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreçte gösterdikleri özveri ve çalışma disiplini bizim için son derece kıymetli. Öncelikli hedefimiz, her bir sporcunun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması. Yarışlardan güçlü kazanımlarla ayrılmalarını ve bu deneyimi ilerleyen süreçlere taşımalarını amaçlıyoruz. Kadromuzda genç ve gelişime açık sporcular yer alıyor. Bu tür uluslararası organizasyonlar, sporcuların kendilerini tanımaları, yarış ortamına alışmaları ve özgüven kazanmaları açısından çok önemli. Sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla piste çıkacak. Türk pist bisikleti, planlı ve sürdürülebilir bir gelişim süreci içinde ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı kategorileri ve sporcular şu şekilde:

Erkekler elit

Ramazan Yılmaz: Omnium, Scratch Race, Elimination Race

Mustafa Tarakcı: Points Race, Madison

Emre Kaplan: Madison

Kadınlar elit

Sevim Gerçek: Scratch Race, Points Race

Reyhan Yakışır: Omnium

Fatmanur Doğan: Elimination Race - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Etkinlik, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:24:15. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.